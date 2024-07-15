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BBC

حماس: لم ننسحب من محادثات وقف إطلاق النار

11:44 ص الإثنين 15 يوليه 2024

حركة حماس

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غزة - (ا ف ب)

قال قيادي كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن الحركة لم تنسحب من محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل بعد الهجمات الإسرائيلية القاتلة أمس في قطاع غزة.

وقالت إسرائيل إن الهجمات كانت تستهدف محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس.

واتهم عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إسرائيل بمحاولة عرقلة جهود الوسطاء العرب والولايات المتحدة الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من خلال تكثيف هجماتها في غزة.

وتزايدت الآمال خلال الأيام القليلة الماضية في إمكان التوصل إلى اتفاق لوقف القتال وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة.

وكان مصدران أمنيان مصريان مطلعان على محادثات وقف إطلاق النار التي تتوسط فيها الدوحة والقاهرة قالا أمس السبت إن المفاوضات توقفت بعد محادثات مكثفة استمرت ثلاثة أيام.

هذا المحتوى من

AFP
حركة حماس الهجمات الإسرائيلية محمد الضيف غزة
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