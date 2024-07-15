بعد محاولة اغتياله.. ترامب: خطابي الانتخابي سيكون مختلفًا بعد الآن

(وكالات)

قال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن خطابه الانتخابي سيكون مختلفًا بشكل كامل بعد الحادث الذي تعرض له.

وأضاف ترامب، أنه يود الاستفادة من اللحظة التاريخية التي حدثت من أجل توحيد البلاد، مشيرًا في الوقت ذاته أنه لا يعرف إمكانية تحقيق ذلك في ظل انقسام الشعب الأمريكي.

وصرح المرشح الجمهوري، أنه سيغير خطابه الانتخابي الذي كان مقررًا أن يلقيه في مؤتمر الحزب الجمهوري والذي كان يتضمن هجوما على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأفاد ترامب، أن الحادثة التي وقعت له أمس كانت تجربة "سريالية"، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يكون ميتا في الوقت الحالي.

وتعرض المرشح الجمهوري، لمحاولة اغتيال أمس الاثنين، في المجمع الانتخابي بولاية بنسلفانيا، حيث قام شاب يدعى توماس ماثيو كروكس بإطلاق النار على المرشح الرئاسي ما أدى لإصابته في أذنه.

على جانب آخر قامت عناصر الخدمة السرية بقتل توماس في مكانه، بينما لاقى شخصا آخر حتفه وأصيب اثنان.



