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الأمن اللبناني يخلي بلدة في الشمال من النازحين السوريين

11:41 ص الإثنين 15 يوليو 2024

الأمن اللبناني

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بيروت - (د ب أ)

قام الأمن اللبناني بإخلاء بلدة في شمال البلاد من النازحين السورييّن لعدم استحواذهم على الوثائق القانونيّة.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الإثنين، "قامت دوريّات من مديريّة أمن الدولة في الشمال بإخلاء بلدة كفرحزير من النازحين السوريّين، الذين كانت قد أنذرتهم قبل فترة، بوجوب إخلاء أماكن سكنهم لعدم استحواذهم على الوثائق القانونيّة المناسبة".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حوالي مليوني نازح، ويطالب لبنان المفوضية العليا لشؤون النازحين، بتزويده بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين.

الأمن اللبناني بيروت لبنان
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