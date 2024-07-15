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BBC

المصابين في عملية الرملة كانوا جنودًا يخدمون في غزة

11:16 ص الإثنين 15 يوليه 2024

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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(وكالات)

قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن المصابين في عملية الدهس التي وقعت قرب مدينة الرملة أمس هم من الجنود الذين تم إرسالهم إلى قطاع غزة.

وأضافت القناة العبرية، أن الجنود الذين تم إصابتهم خلال عملية الدهس، كانوا قد أصيبوا سابقًا في المعركة بغزة وذهبوا إلى إسرائيل من أجل إعادة التأهيل.

وأصيب 4 إسرائيليين خلال عملية دهس وقعت عند معسكر تسريفين التابع لجيش الاحتلال.

ومن بين إجمالي المصابين يوجد اثنان بحالة خطيرة بحسب الإسعاف الإسرائيلي.

من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تحقق في إمكانية إصابة الإسرائيليين برصاص قواتها، قائلة إن العملية كانت مزدوجة.

جيش الاحتلال الاسرائيلي غزة مدينة الرملة
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