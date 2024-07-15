المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يبدأ أعماله اليوم

واشنطن - (د ب أ)

يبدأ الحزب الجمهوري الأمريكي مؤتمره الوطني، اليوم الاثنين، مفسحا المجال أمام إعلان دونالد ترامب رسميا كمرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في نوفمبر المقبل، وذلك بعد أيام فقط من تعرضه لمحاولة اغتيال.

ومن المقرر أيضا أن يقوم ترامب بتسمية مرشحه لمنصب نائب الرئيس خلال المؤتمر الذي يعقد في مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

ويبدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي يستمر أربعة أيام، بعد يومين فقط من إطلاق نار على تجمع انتخابي لترامب، مما أدى إلى إحداث صدمة في أنحاء الولايات المتحدة، وألقى الحادث بظلال قاتمة على حملة انتخابية مضطربة بالفعل، قبل الانتخابات التي ستُجرى في 5 نوفمبر.

وقبل محاولة الاغتيال، هيمنت على سباق الانتخابات تساؤلات حول عمر الرئيس جو بايدن البالغ 81 عاما وقدرته الذهنية، حيث حثه العديد من الديمقراطيين على التنحي ليفسح المجال أمام مرشح أصغر سنا لمنافسة ترامب.

وتمكن شخص، خلال التجمع الانتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا أمس الأول السبت، من الصعود إلى موقع مرتفع وبحوزته بندقية هجومية وأطلق عددا من الرصاصات على ترامب، مما تسبب في حدوث حالة من الذعر بين المشاركين فى التجمع الانتخابي.

وأصيب ترامب، البالغ من العمر 78 عاما برصاصة في أذنه تسببت في نزيف، لكنه تحدث بلهجة متحدية وهو يلوح بقبضته أثناء إخراجه من منصة المؤتمر.

ولقى رجل إطفاء، كان يتابع التجمع الانتخابي، حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

وقال مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت لاحق إن الجاني، الذي قتله أفراد الخدمة السرية، يُدعى توماس ماثيو كروكس، ويبلغ من العمر 20 عاما، وهو من بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا. ولم يتضح بعد الدافع وراء إطلاق النار، ولا يزال التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي مستمرا.

وفي أعقاب محاولة الاغتيال، أصدر الرئيس بايدن تعليماته إلى جهاز الخدمة السرية بمراجعة الإجراءات الأمنية الخاصة بالمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وأفادت تقارير وسائل إعلام أمريكية أنه من المقرر، خلال مؤتمر الحزب الجمهوري، تجنب المواضيع المثيرة للجدل التي يمكن أن تنفر بعض الناخبين الجمهوريين، مثل موقف الحزب من الإجهاض أو اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول (الكونجرس) في يناير 2021.

ووصل ترامب إلى ميلووكي مساء أمس الأحد.