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BBC

قوات الاحتلال تهدم محطة محروقات شمال القدس

10:18 ص الإثنين 15 يوليه 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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القدس - (د ب أ)


أفاد تقرير فلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت، فجر اليوم الإثنين، محطة محروقات في بلده حزما شمال القدس وسط مواجهات اندلعت مع الأهالي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "محطة محروقات السلام في بلدة حزما تعرضت للهدم والتدمير من قبل جرافات الاحتلال العسكرية".

وأضاف الشهود أنه "خلال عمليه الهدم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، والرصاص الحي تجاه المواطنين ومنازلهم، ولم يبلغ عن إصابات".

قوات الاحتلال القدس محطة محروقات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل
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