ترامب يصل مدينة ميلووكي للمشاركة في مؤتمر الحزب الجمهوري

كتب- محمد فتحي:

وصل قبل قليل، دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، إلى مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن للمشاركة في مؤتمر الحزب الجمهوري، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن اليوم الإثنين.

وقال ترامب، إنه يتطلع إلى "التحدث إلى أمتنا العظيمة"، حيث سيتلقى الترشيح الرسمي للحزب في الانتخابات الرئاسية.

وكشف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، طبيعة إصابته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال تجمع انتخابي.

وكتب ترامب على منصه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصِبتُ برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى، نزفت كثيرًا وأدركت حينها ما كان يحدث"، مضيفًا: "من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا".

ووصل الرئيس الأمريكي السابق إلى مطار "نيوآرك ليبرتي" الدولي، بعد بعد 6 ساعات من محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي.

وكشف مكتب التحقيقات الاتحادي في وقت مبكر الأحد هوية المسلح المشتبه به وذكر أنه يدعى توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عامًا من بيتل بارك، بولاية بنسلفانيا.