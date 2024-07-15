سقوط قتلى في هجمات روسية على منطقة أوديسا

كتب- محمد فتحي:

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل، عن سقوط ضحايا في هجمات روسية على منطقة أوديسا.

ووفقا للقناة، فإن السلطات طالبت المواطنين بالبقاء في الملاجئ.

يذكر أن الجيش الأوكراني، قد أعلن في وقت سابق، أن قواته أسقطت 14 من أصل 20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا؛ في هجوم ليلي.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت خمسة صواريخ و20 طائرة بدون طيار تستهدف أوكرانيا، مع التركيز على البنية التحتية لميناء أوديسا.

وأكدت أنه تم اعتراض 14 طائرة بدون طيار من أصل 20 تم نشرها في الهجوم بنجاح وإسقاطهم.

ويمثل هذا الهجوم صعيدا كبيرا في الصراع المستمر، مما يعرض البنية التحتية الحيوية للخطر في إحدى مدن الموانئ الرئيسية في أوكرانيا.