الشرطة الأمريكية تكشف أسماء ضحايا إطلاق النار على ترامب

وكالات

كشفت الشرطة الأمريكية، مساء الأحد، عن هوية ضحايا حادث إطلاق النار خلال محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

وأوضحت أن ديفيد داتش البالغ 57 عاما من "نيو كنسينغتون"، وجيمس كوبنهافر البالغ 74 عاما من "مون تاونشيب"، الذين أصيبا خلال الحادث أصبحا في حالة مستقرة.

وأكدت الشرطة في بنيلفانيا، مقتل كوري كومبيراتور البالغ 50 عاما، والذي سقط قتيلا خلال إطلاق النار، بعد أن كان حاكم الولاية جوش شابيرو أعلن اسمه في وقت سابق.

وقال مفوض شرطة الولاية كريستوفر باريس، إن الشرطة تعمل بمشاركة العملاء الفيدراليين والولائيين والمحليين خلال التحقيقات حول الحادث.