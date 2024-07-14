إعلام عبري: حديث نتنياهو عن التزامه بمقترح بايدن غير دقيق

وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التزامه بمقترح الرئيس الأمريكي بايدن جو غير دقيق بعد إدخاله شروطا تعرقل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن نقطة الخلاف الرئيسية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفريق التفاوض الإسرائيلي هي عودة سكان غزة إلى شمال القطاع.

وأضافت الهيئة أن نتنياهو يطالب الوسطاء بخطة لمنع عودة المسلحين إلى شمال القطاع.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن قادة الوفد الإسرائيلي المفاوض وجهوا انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماعهم به أمس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن هناك مخاوف في إسرائيل من أنّ نتنياهو يحاول عرقلة إبرام صفقة تبادل أسرى، وذلك بعد نشوب خلافات بينه وبين رئيسي الموساد (ديفيد برنياع) والشاباك (رونين بار) بشأن بعض بنود مقترح الصفقة.