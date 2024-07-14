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BBC

مكتب التحقيقات الفيدرالي: مطلق النار على ترامب تصرف بمفرده على ما يبدو

11:42 م الأحد 14 يوليو 2024

محاولة اغتيال ترامب

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واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي للصحفيين إن مطلق النار في تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب تصرف بمفرده، ولا توجد مخاوف حالية تتعلق بالسلامة العامة.

وأفاد المكتب أن رجال المباحث الفيدرالية يعملون على تحديد الدافع الذي حرك مطلق النار، حيث يوجد بحوزة المسؤولين هاتفه ويعملون على فتحه والوصول إلى ما بداخله من معلومات، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وقال المسؤولون إنهم سيواصلون التحقيق بقوة وسيركزون على رصد أي تهديدات محتملة بخصوص المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اليوم الأحد عن مراجعة مستقلة للترتيبات الأمنية خلال التجمع الانتخابي في ولاية بنسلفانيا حيث جرت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ترامب.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إن المحققين بحاجة إلى معرفة ما حدث بالضبط، وسيتم نشر نتائج التحقيق بعد ذلك.

وأسفرت المحاولة عن مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، بينما قُتل المسلح، الذي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" إن اسمه توماس ماثيو كروكس وعمره، 20 عامًا، على يد عملاء الخدمة السرية الأمريكية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن الشخص الذي قال مسؤولون إنه حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب أمس السبت، كان يحمل عبوات ناسفة في سيارته التي كانت تقف قرب موقع التجمع الانتخابي في في بتلر بولاية بنسلفانيا.

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