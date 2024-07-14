ترامب يتوجه اليوم إلى ولاية ويسكنسن لحضور المؤتمر الوطني الجمهوري

وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيسافر إلى ميلووكي بولاية ويسكنسن اليوم، مشيرا إلى أنه فكر في البداية في تأجيل الرحلة.

وأوضح ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أنه ""بناءً على أحداث الأمس الرهيبة، كنت سأؤجل رحلتي إلى ويسكونسن، والمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، لمدة يومين، لكنني قررت للتو أنه لا يمكنني السماح لـ(مطلق النار)، أو القاتل المحتمل، بفرض التغيير على الجدول الزمني، أو أي شيء آخر. لذلك، سأغادر إلى ميلووكي، كما هو مقرر، الساعة 3:30 مساءً. اليوم. شكرا لك".

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين بينهم منفذ الهجوم وإصابة آخرين، فيما أصيب ترامب في أذنه اليمنى