إعلان

BBC

ترامب يتوجه اليوم إلى ولاية ويسكنسن لحضور المؤتمر الوطني الجمهوري

11:11 م الأحد 14 يوليه 2024

ترامب أثناء إطلاق النار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيسافر إلى ميلووكي بولاية ويسكنسن اليوم، مشيرا إلى أنه فكر في البداية في تأجيل الرحلة.

وأوضح ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أنه ""بناءً على أحداث الأمس الرهيبة، كنت سأؤجل رحلتي إلى ويسكونسن، والمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، لمدة يومين، لكنني قررت للتو أنه لا يمكنني السماح لـ(مطلق النار)، أو القاتل المحتمل، بفرض التغيير على الجدول الزمني، أو أي شيء آخر. لذلك، سأغادر إلى ميلووكي، كما هو مقرر، الساعة 3:30 مساءً. اليوم. شكرا لك".

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين بينهم منفذ الهجوم وإصابة آخرين، فيما أصيب ترامب في أذنه اليمنى

دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية إصابة ترامب حادث ترامب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مكتب التحقيقات الفيدرالي: مطلق النار على ترامب تصرف بمفرده على ما يبدو

إعلان

إعلان

أجواء حارة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن طقس غدًا الاثنين بدرجات الحرارة
* حكم رادع في أول جلسة ضد سائق أوبر في واقعة "فتاة التجمع"
* هل يقترب بنكا الأهلي ومصر من وقف الشهادة مرتفعة العائد 27%؟
* الامتحانات تنتهي السبت المقبل.. موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة
* محاولة اغتيال ترامب.. ماذا حدث؟ - تغطية خاصة