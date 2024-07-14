إقالة موظف أمريكي نصح منفذ الهجوم على ترامب بتعلم "إطلاق النار"

وكالات

قال النائب الديمقراطي بيني طومسون من ولاية ميسيسيبي، اليوم الأحد، إن الموظف الذي شارك منشورا تحريضيا بشأن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب تمت إقالته من وظيفته.

وكان منشور على حساب الموظف المقال بموقع "فيسبوك"، أشار إلى أن "المسلح يحتاج إلى دروس في إطلاق النار.. حتى لا تفوته الفرصة المرة القادمة".

وكشف ترامب أنه أصيب برصاصة في أذنه اليمنى أثناء إطلاق النار في التجمع الانتخابي بولاية بنسلفانيا أمس السبت.

وأوضح طومسون في تصريح لشبكة "سي إن إن"، أن: "علمت بمنشوره شاركه أحد الموظفين ولم يعد في وظيفته".

وذكرت صحيفة "كلاريون ليدجر"، اليوم الأحد، أنه تم حذف المنشور منذ ذلك الحين.