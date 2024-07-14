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BBC

الحوثيون: استهدفنا إيلات بالمسيرات رداً على مجزرة مواصي خان يونس

10:59 م الأحد 14 يوليه 2024

يحيي سريع

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وكالات

أعلن العميد يحيى سريع الناطق العسكري لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في مدينة إيلات بفلسطين المحتلة بطائرات مسيرات، رداً على مجزرة مواصي خان يونس.

وقال العميد: "استهدفنا السفينة الإسرائيلية MSC UNIFIC في خليج عدن بصواريخ باليستية ومسيرات"، موضحا أن اليمن مستعد بشكل كامل لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع أية جهة عربية أو إسلامية مناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم".

وتابع يحيى سريع: "نجددُ الدعوة لكل الجيوشِ العربية والإسلامية إلى تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاهَ الشعبِ الفلسطيني".

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