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BBC

إعلام عبري: نتنياهو يعارض عودة سكان غزة إلى شمال القطاع

10:53 م الأحد 14 يوليه 2024

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نقطة الخلاف الرئيسية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفريق التفاوض الإسرائيلي هي عودة سكان غزة إلى شمال القطاع.

وأضافت الهيئة أن نتنياهو يطالب الوسطاء بخطة لمنع عودة المسلحين إلى شمال القطاع.

كانت القناة 13 الإسرائيلية، قالت إن قادة الوفد الإسرائيلي المفاوض وجهوا انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماعهم به أمس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن هناك مخاوف في إسرائيل من أنّ نتنياهو يحاول عرقلة إبرام صفقة تبادل أسرى، وذلك بعد نشوب خلافات بينه وبين رئيسي الموساد (ديفيد برنياع) والشاباك (رونين بار) بشأن بعض بنود مقترح الصفقة.

شمال غزة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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