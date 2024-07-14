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BBC

واشنطن بوست: ضابط شرطة رأى مطلق النار على ترامب قبل الحادث وتركه

10:43 م الأحد 14 يوليه 2024

حادث ترامب

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وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن قائد شرطة مقاطعة بتلر مايكل تي سلوبي، اليوم الأحد، إن ضابط شرطة محلي رأى المسلح قبل أن يطلق النار على التجمع الانتخابي لترامب مساء السبت، لكنه لم يتمكن من الاشتباك معه.

وأوضح سلوبي، أن الضابط كان يتفحص المنطقة بعد مطالبات من سلطات إنفاذ القانون بالتعرف على شخص مشبوه، مضيفا "لذا ردت الشرطة لمحاولة العثور على الرجل، وفتشت المنطقة، لكنها لم تتمكن من العثور عليه، فقالت حسنًا، دعونا نفحص السطح".

وأشار سلوبي إلى أن الضابط تمكن من رفع نفسه لفحص سطح المنزل وكذلك رؤية المسلح الذي وجّه بندقيته نحوه.

وأردف سلوبي: " لقد سمح له بالرحيل لأنه لا يريد أن يُقتل ومن ثم أطلق النار على التجمع الانتخابي".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه في وقت سابق شُوهد مطلق النار خارج الحشد الانتخابي من قبل سلطات إنفاذ القانون، التي ظنت أن ربما تصرف بشكل غريب قرب أجهزة الكشف عن المعادن، وفقا لمسؤول كبير.

وكشف المصدر أنهم وجهوا تحذيرات عبر أجهزة الراديو لمراقبته، وتم نقلها كذلك إلى أفراد الخدمة السرية.

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