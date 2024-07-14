إعلام عبري: قادة الوفد الإسرائيلي المفاوض وجهوا انتقادات لاذعة لنتنياهو

وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن قادة الوفد الإسرائيلي المفاوض وجهوا انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماعهم به أمس.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قالت إن هناك مخاوف في إسرائيل من أنّ نتنياهو يحاول عرقلة إبرام صفقة تبادل أسرى، وذلك بعد نشوب خلافات بينه وبين رئيسي الموساد (ديفيد برنياع) والشاباك (رونين بار) بشأن بعض بنود مقترح الصفقة.

كان رئيس عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق الجرنال يسرائيل زيف، قال إن مؤتمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس جزء من دعاية لإعطاء انطباع بأنه قائد عظيم.

وأضاف زيف "لا توجد خطة معروفة لتحقيق النصر على حماس سوى العمل الشاق الذي يقوم به الجيش في غزة، ومع ذلك لن يصل لنصر كامل".