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السعودية تعلن تضامنها مع أسرة ترامب عقب محاولة اغتياله

09:48 م الأحد 14 يوليو 2024

المملكة العربية السعودية

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الرياض - (د ب أ)

أعلنت السعودية اليوم الأحد تضامنها مع أسرة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عقب محاولة اغتياله أثناء حضوره تجمعا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وأعربت السعودية في بيان لها اليوم الأحد "عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاعتداء على حياة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وتضامنها التام مع الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس السابق وأسرته، مؤكدةً رفضها لكافة أشكال العنف"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وعبّرت المملكة "عن تعازيها لأسرة المتوفي وللشعب الأمريكي الصديق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

وأصيب ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، في أذنه اليمنى جراء تعرضه لإطلاق النار.

وقالت شرطة بنسلفانيا إن شخصا قتل في الحادث وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة.

وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي في بيان في وقت سابق اليوم الأحد، أنه حدد هوية الشخص المتورط "في محاولة اغتيال الرئيس السابق، ويدعى توماس ماثيو كروكس، ويبلغ من العمر 20 عاما".

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن كروكس ليس له أي ماض إجرامي والسلطات لم تحدد الدافع بعد لمحاولته اغتيال ترامب.

وتشارك حاليا وكالات فيدرالية متعددة، في التحقيق، ويقول مسؤولو إنفاذ القانون إنه يتم التحقيق في إطلاق النار باعتباره محاولة اغتيال محتملة.

السعودية اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب دونالد ترامب إصابة ترامب ولاية بنسلفانيا الأمريكية توماس ماثيو كروكس هيئة الخدمة السرية الأمريكية
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