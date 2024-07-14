جنرال إسرائيلي سابق: نتنياهو يحاول إظهار أنه قائد عظيم

وكالات

قال رئيس عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق الجرنال يسرائيل زيف، إن مؤتمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس جزء من دعاية لإعطاء انطباع بأنه قائد عظيم.

وأضاف زيف "لا توجد خطة معروفة لتحقيق النصر على حماس سوى العمل الشاق الذي يقوم به الجيش في غزة، ومع ذلك لن يصل لنصر كامل".

كانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قالت إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين المقبل في واشنطن، أي قبل يومين من خطابه المقرر أمام الكونغرس في 24 يوليو الجاري.

كان رئيس وزراء الاحتلال، قال إن هناك تصريحات تستهدفني وعائلتي وهذا ما يشكل خطرا على الديمقراطية وتهديدا لها.

وخلال الأيام الماضية تصاعدت الاتهامات بين قادة المعارضة وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية، لنتنياهو بالعمل على إفشال صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة لأسباب شخصية.