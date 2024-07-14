بعد محاولة الاغتيال.. مطالبات بتعزيز حماية ترامب وبايدن وتوفيرها لـ"كينيدي"

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأحد، إن أعضاء في مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كشفا أنهما يخططان لطرح مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حماية الخدمة السرية للرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب والمرشح المستقل روبرت إف كينيدي جونيور.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن التشريع المزمع طرحه، يأتي كرد على محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية ترانسلفانيا مساء أمس السبت.

وفي بيان مشترك، قال النائبان من نيويورك، الجمهوري مايك لولر والديمقراطي وريتشي تورس، إنه أصبح من الواضح أن هناك حاجة ملحة لتوفير مزيد من الحماية لجميع المرشحين الرئيسيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوضح النائبان الأمريكيان، أنه انطلاقا من هذا المبدأ، سيخططان لتقديم مشروع قانون مشترك من الحزبين، يوفر حماية معززة من الخدمة السرية للرئيس بايدن والمرشح ترامب والمرشح روبرت كينيدي جونيور، مؤكدين أن "أي شيء أقل من ذلك سيكون ضارا بديمقراطيتنا".

وعلى وجه الحصوص، سلّط حادث الاغتيال الفاشل الذي تعرض له ترامب، الضوء على عدم توفير حماية من الخدمة السرية للمرشح المستقل روبرت كينيدي، وفقا لـ "أكسيوس".

وفي هذا الشأن، قال الحاكم الديمقراطي لولاية كولورادو جاريد بوليس، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إنه يجب على الرئيس جو بايدن أن يوفر الحماية اللازمة من الخدمة السرية للمرشح روبرت كينيدي.

I encourage @POTUS to immediately provide secret service protection for @RobertKennedyJr — Jared Polis (@jaredpolis) July 14, 2024

بينما كتب النائب الديمقراطي روبن جاليجو، في رسالة إلى مدير الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل، اليوم الأحد، متسائلا حول إذا ما كانت الخدمة السرية ستعيد مراجعة قرارها الرافض لحماية المرشح الرئاسي روبرت كينيدي الابن.

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وفي أعقاب الحادث الذي تعرض له ترامب مساء السبت، أُثيرت موجة من التدقيق داخل الكونجرس الأمريكي في الخدمة السرية، وفقا للموقع الأمريكي.

وأشار "أكسيوس" إلى أن لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي التي يترأسها الجمهوريون تخطط لعقد جلسة مع مدير الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل في 22 يوليو الجاري.