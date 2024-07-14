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مرصد حقوقي: يجب إلزام إسرائيل بوقف هجماتها ضد مراكز إيواء النازحين

08:19 م الأحد 14 يوليو 2024

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

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وكالات

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه ينبغي على مجلس الأمن والجمعية العامة التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف هجماتها العسكرية المنهجية والواسعة النطاق ضد مراكز إيواء النازحين قسرا في قطاع غزة.

وأضاف المرصد في بيان، أن تكرار الهجمات الإسرائيلية المباشرة الدامية وقصف منشآت الأمم المتحدة المرة تلو الأخرى وقتل وإصابة مئات المدنيين دفعة واحدة، ما هو إلا تعبير صارخ عن فشل المجتمع الدولي بوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة للشهر العاشر.

ودعا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات هذه الجرائم المنهجية ضد المدنيين في غزة بما في ذلك النازحين قسرا ودعم الجهود المبذولة لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مجلس الأمن إسرائيل مراكز إيواء النازحين قطاع غزة طوفان الأقصى
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