فيديو يُظهر المشتبه به في إطلاق النار على ترامب فوق سطح أحد المنازل

وكالات

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء أمريكيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تواجد منفذ عملية إطلاق النار التي استهدفت المرشح الجمهوري دونالد ترامب مساء السبت، وهو مستلق على سطح أحد المنازل القريبة من التجمع الانتخابي.

فيديو يظهر المشتبه به في إطلاق النار على #ترامب فوق سطح أحد المنازل #Trumphttps://t.co/bSVXesNM60pic.twitter.com/dSToralxrx — CNN بالعربية (@cnnarabic) July 14, 2024

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن الشخص الذي قال مسؤولون إنه حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب أمس السبت، كان يحمل عبوات ناسفة في سيارته .

وكشفت المصادر للصحيفة أن السيارة كانت متوقفة بالقرب من تجمع ترامب الانتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتلقت الشرطة تقارير متعددة عن وجود طرود مشبوهة بالقرب من موقع مطلق النار.

ودعا ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال"، اليوم الأحد مواطني بلاده إلى "الوقوف متحدين" بعد نجاته من محاولة الاغتيال.

وأسفرت المحاولة عن مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، بينما قُتل المسلح - الذي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" إن اسمه توماس ماثيو كروكس وعمره، 20 عامًا، على يد عملاء الخدمة السرية الأمريكية.

ومع اقتراب المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر أن ينطلق في ميلووكي بولاية ويسكونسن غدا الاثنين، قال ترامب إنه يتطلع إلى "التحدث إلى أمتنا العظيمة" حيث سيتلقى الترشيح الرسمي للحزب في الانتخابات الرئاسية.