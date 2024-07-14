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مصادر مطلعة: الشخص الذي حاول اغتيال ترامب كان يحمل عبوات ناسفة بسيارته

07:16 م الأحد 14 يوليه 2024

محاولة اغتيال ترامب

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واشنطن - (د ب أ)

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن الشخص الذي قال مسؤولون إنه حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب أمس السبت، كان يحمل عبوات ناسفة في سيارته .

وذكرت المصادر للصحيفة إن السيارة كانت متوقفة بالقرب من تجمع ترامب الانتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتلقت الشرطة تقارير متعددة عن وجود طرود مشبوهة بالقرب من موقع مطلق النار.

ودعا ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال"، اليوم الأحد مواطني بلاده إلى "الوقوف متحدين" بعد نجاته من محاولة الاغتيال.

وأسفرت المحاولة عن مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، بينما قُتل المسلح - الذي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" إن اسمه توماس ماثيو كروكس وعمره، 20 عامًا، على يد عملاء الخدمة السرية الأمريكية.

ومع اقتراب المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر أن ينطلق في ميلووكي بولاية ويسكونسن غدا الاثنين، قال ترامب إنه يتطلع إلى "التحدث إلى أمتنا العظيمة" حيث سيتلقى الترشيح الرسمي للحزب في الانتخابات الرئاسية.

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