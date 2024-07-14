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BBC

"كان المشهد دمويًا".. نائب أمريكي يروي ما حدث خلال محاولة اغتيال ترامب

06:49 م الأحد 14 يوليو 2024

ترامب

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وكالات

قال النائب الأمريكي دانييل ميوسر من ولاية بنسلفانيا، إنه كان جالسًا في الصف الأمامي خلال تجمع انتخابي خلف الرئيس السابق دونالد ترامب عندما وقع إطلاق النار.

وأوضح ميوسر لشبكة CNN أنه كان يجلس بجانب مرشح مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا ديف ماكورميك والنائب مايك كيلي عندما اندلعت الفوضى.

وذكر ميوسر ، أن التجمع بدأ كأي تجمع انتخابي عادي، ولكن فجأة وقع إطلاق نار سريع، مضيفا: "كان الأمر واضحًا جدًا بعد الطلقة الثانية أو الثالثة ما الذي كان يحدث بدأ الجميع بالصراخ وطلب المسعفين بصراحة، كان المشهد دمويًا".

وأشار ميوسر إلى أن "العديد من الناس كانوا في حالة ذعر شديدة" لكنهم "هدأوا بعد فترة قصيرة، خصوصًا عندما وقف الرئيس ترامب ورفع إبهامه للأعلى".

وأكد مستشارو ترامب أنه "في حالة جيدة" وأنه "يتطلع" إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي الأسبوع المقبل.

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