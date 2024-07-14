محاولة اغتيال ترامب.. فيديوهات ترصد كيف تعامل عناصر الخدمة السرية وقتل مطلق النار؟

كتبت- سلمى سمير:

بعد نجاة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب من محاولة اغتيال حاولت استهدافه أثناء تواجده في المجمع الانتخابي المنعقد في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، لا تزال التحقيقات والتحليلات جارية حول دوافع المهاجم من اغتيال المرشح الجمهوري، وعن تعامل قوات الأمن الأمريكي مع الشاب الذي تم تحييده بشكل فوري في مكان الحادث.

من بندقية طراز "إيه أر-15" قام توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عامًا باستهداف ترامب بطلقة أصابت أذنه اليمنى، من خلال الوقوف على مبنى على بعد أقل من 150 مترًا من مكان وقوف المرشح الجمهوري، وهي مسافة مناسبة للغاية بالنسبة إلى قناص ماهر للوصول إلى هدفه وتصفيته، وذلك بحسب ما ذكر تحليل أجرته وكالة "أسوشيتد برس".

الأنباء الأولية توضح أن مطلق النار كان على سطح أحد المباني بالقرب من ترامب، ويبعد عنه 125 متر تقريباً.



وكان خلف ترامب، قناصي الخدمة السرية، المكلفين بحماية ترامب. pic.twitter.com/2AWTTmoKg7 — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) July 14, 2024

وتظهر مقاطع الفيديو أن قناص الخدمة السرية كان قد تمكن من رصد كروكس فور وقوع الحادث، حيث قام بتصفيته بشكل فوري عقب إصابة ترامب.

من جانبها، كشفت هيئة الخدمة السرية الأمريكية، عن وجود أوجه تقصير من قبل العاملين في الجهاز في مسألة تأمين الرئيس السابق دونالد ترامب خلال التجمع الحاشد، حيث قالت إن منفذ الهجوم أطلق 8 طلقات من مكان مرتفع خارج مكان التجمع.

فيديو لقناص الخدمة السرية وهو يقضي على المسلح. pic.twitter.com/OjsuAev6td — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) July 14, 2024

وأكدت الخدمة السرية أنها ستبحث في تحقيقها عن كيفية اقتراب منفذ الهجوم كل تلك المسافة حاملًا سلاحه، وإطلاق النيران، مشيرة إلى وجود "فشل ذريع" في مسألة تأمين المرشح الرئاسي، وهو ما أكده وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي كيفين روجيك، بإعرابه عن استغرابه لتمكن ماثيو من عبور كل تلك المسافة وسط تواجد رجال الخدمة السرية دون أن يُقتل.

اللحظة الكاملة لمحاولة اغتيال الرئيس ترامب



- إطلاق نار

- ترامب يمسك أذنيه

- أفراد الخدمة السرية يهرعون إليه يخبرونه بالانحناء ويغطونه بأجسادهم.

- أصوات طلق نار إضافية

- أفراد الخدمة السرية "مطلق النار سقط"

- أفراد الخدمة السرية "مستعدون للتحرك"

- ترامب "حذائي"

- أفراد الخدمة… pic.twitter.com/T4AjM3d6go — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) July 14, 2024

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية التي تم رصدها أن الشاب العشريني والمنتمي للحزب الجمهوري، كان يرتدي زيًا رماديًا واستلقى على سطح مصنع شمال أراضي معرض مزرعة بتلر دون حراك من أجل التمويه، بحسب "أسوشيتد برس".