بعد إعلان الاحتلال اغتياله.. من هو رافع سلامة قائد لواء خانيونس؟

كتب- محمود عبدالرحمن:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عن استشهاد رافع سلامة، قائد لواء خانيونس التابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك إثر قصف استهدف حي المواصي بخان يونس أمس السبت.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن هناك تزايداً في الاعتقاد بمقتل محمد الضيف، رئيس الجناح العسكري لحماس، بينما يحاول جيش الاحتلال التحقق من ذلك.

وأوضحت القناة العبرية، أن سلامة كان من بين المخططين لعملية "طوفان الأقصى" التي جرت في 7 أكتوبر الماضي، إذ انضم سلامة إلى حركة المقاومة الإسلامية في أوائل التسعينات وتولى قيادة لواء خان يونس تحت إشراف محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار.

من هو رافع سلامة؟

ينتمي قائد لواء خانيونس التابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رافع سلامة، لعائلة فقدت العديد من أفرادها جراء عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمن فيهم والدته التي قضت أثناء هجوم إسرائيلي على منزل العائلة.

وخال الرافع جواد أبو شمالة والذي كان عضواً في المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومقرباً من قائد حماس في غزة يحيى السنوار، وذلك قبل يستشهد في أول أيام معركة "طوفان الأقصى" 7 أكتوبر عقب هجوم حماس مستوطنات إسرائيلية في جنوب غزة.

وعمل قائد لواء خانيونس قبل انضمامه إلى كتائب القسام، في وظيفة مرموقة بمدرسة "الحوراني" الإعدادية التابعة للأمم المتحدة بمخيم خان يونس، وذلك قبل أن يقدم استقالته للتفرغ للعمل في الكتائب.

وتعرض لعدة محاولات اغتيال

وتعرض الرافع لعدة محاولات اغتيال، أخرها عام 2021، وذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال تدمير منزله في غزة واصفاً إياه بأنه "جزء من البنية التحتية الإرهابية" التي استهدفتها العملية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية وقتها، أن قادة بارزين نجوا بفارق لحظات قليلة من استهدافهم، بمن فيهم سلامة والسنوار وغيرهما.

متهم بالتخطيط والتنفيذ لعدد من العمليات

واتهم جيش الاحتلال سلامة بالتخطيط والتنفيذ لعدد من العمليات التي أدت إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، من أهم تلك العمليات "عمر طبش" عام 2005 التي تم فيها تفجير الغرفة المخصصة لضباط جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" في موقع أروحان العسكري وسط قطاع غزة.

ومن تلك العمليات عملية "أحمد أبو طاحون" عام 2007 التي أطلق عليها اسم "صيد الأفاعي 3" واستهدفت قوة إسرائيلية خاصة توغلت قرب معبر صوفا شمال شرقي مدينة رفح، وكذلك اختطاف وتأمين الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006، وغيرها من العمليات.