رئيس وزراء ماليزيا بعد محاولة اغتيال ترامب: العنف ليس الحل للخلافات

كوالالمبور - (د ب أ)

ذكر رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم أن العنف ليس هو الحل للخلافات.

وفي حديثه، في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال أنور إبراهيم إنه يعرب عن تعاطفه مع ترامب، حسب صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأحد.

وأضاف أنور إبراهيم "لقد تلقينا معلومات مبكرة حول ترامب ومهما كان موقفنا تجاه أي زعيم، فإن هذا الأسلوب ليس حلا".

وقال أنور إبراهيم للصحفيين "نأمل في أن يظل الوضع هناك تحت السيطرة".

كان الرئيس الأمريكي السابق قد أكد في وقت سابق أنه تعرض لإطلاق نار في أذنه خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا أمس السبت.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الإجتماعي "تروث"، قائلا إن الرصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى.

وسحب عملاء الخدمة السرية ترامب إلى مكان آمن بعد سماع أصوات أعيرة نارية خلال التجمع، وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث ترامب وهو يرفع قبضته أثناء اصطحابه إلى خارج المنصة وأذنه ملطخة بالدماء.