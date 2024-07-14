سرايا القدس: قصفنا قوات الاحتلال في رفح بقذائف الهاون

وكالات

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت بقذائف الهاون نقاط تمركز جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العبد جبر والطُّعمَة وبرج العاصي جنوب غرب مخيم يبنا بمدينة رفح.

وأضافت السرايا، أنها قصفت بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال عند بوابة معبر رفح ومحيطها.

كانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 38 ألفًا و584 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفعوا كذلك، إلى 88 ألفًا و881 مصابًا، وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 4 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 141 شهيدا، و400 مصاب.