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الأونروا: الرسالة الإسرائيلية واضحة "لا مكان آمنا في غزة"

05:10 م الأحد 14 يوليه 2024

الأونروا

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وكالات

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الرسالة الإسرائيلية من استهداف مراكز إيواء النازحين واضحة وهي أنه لا مكان آمنا في غزة.

وأضاف المستشار الإعلامي، أننا نرسل إحداثيات مدارسنا باستمرار للجيش الإسرائيلي، موضحا أن ما يحدث خطير للغاية حيث يزجّ بـ1.8 مليون فلسطيني في مساحة ضيقة للغاية.

كانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 38 ألفًا و584 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفعوا كذلك، إلى 88 ألفًا و881 مصابًا، وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 4 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 141 شهيدا، و400 مصاب.

الأونروا الرسالة الإسرائيلية غزة عدنان أبو حسنة
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