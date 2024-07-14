جمهوري متعاون مع الديمقراطيين.. من هو المسلح الذي أطلق النار على ترامب؟

كتب- محمود الطوخي

كشفت السلطات الأمنية الأمريكية، اليوم الأحد، أن المسلح توماس ماثيو كروكس الذي أطلق النار على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، البالغ من العمر 20 عاما، كان جمهوريا مسجلا قدّم مساهمة لمجموعة متحالفة مع الديمقراطيين.

وأوضح والد المتهم ماثيو كروكس، أنه كان يحاول معرفة ما يحدث، لكنه سينتظر لحين التحدث مع سلطان إنفاذ القانون قبل أن يتطرق إلى الحديث عن ابنه، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونشأ كروكس في ضاحية "بيثيل بارك" في بيتسبرج، التي تبعد 35 ميلا جنوبي تجمع ترامب الانتخابي، وكان قدر تخرج قبل عامين من مدرسة بلدته الثانوية في عام 2022، بحسب وسائل إعلام محلية وفيديو لإعلان المدرسة عن بدء العام الدراسي.

ووفقا لقاعدة بيانات في بنسلفانيا تطابقت مع اسمه وعنوان محل إقامته في بيتيل بارك وعمره، سُجل كروكس للتصويت في الانتخابات باعتباره جمهوريا، إذ تعتبر الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الأولى التي يبلغ فيها السن القانوني للإدلاء بصوته.

وكشفت سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن متبرع تم تسجيله باسم توماس كروكس، بنفس العنوان في بيثيل بارك، قدم في وقت سابق 15 دولارا للجنة سياسية متحالفة مع الديمقراطيين يُطلق عليها "مشروع الإقبال التقدمي" في يناير 2021.

وأطلق الشاب العشريني النار على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، من أعلى مبنى يقع خارج المحيط الأمني للتجمع الانتخابي، قبل أن يرديه عملاء الخدمة السرية قتيلا، وفقا لتصريحات سلطات إنفاذ القانون.

وذكر العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في بيتسبرج كيفن روجيك، أن المسلح الذي أطلق النار لم يكن يحمل بطاقة هوية، ما اضطر العملاء إلى فحص حمضه النووي للتعرف على هويته عبر التأكيد "البيومتري".

ولقي أحد الحاضرين في التجمع الانتخابي مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران بجروح بالغة.