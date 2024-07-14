فلسطيني من القدس.. قوات الاحتلال تعلن تحييد منفذ عملية الرملة

(وكالات)

كشفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن هوية منفذ عملية الدهس التي وقعت قرب مدينة الرملة، قائلة إن منفذ الهجوم هو فلسطيني ويدعى محمد شهاب ويبلغ من العمر 27 عامًا.

وقامت قوات الاحتلال بتصفية شهاب البالغ من العمر 27 عامًا في موقع الحادث.

وشهاب هو من أبناء بلدة كفر عقب شمال القدس. وجاءت العملية بعد شن قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة استشهد وأصيب خلالها أكثر من 300 فلسطيني.

وأصيب 4 إسرائيليين خلال عملية الرملة بينهم اثنان في حالة حرجة بحسب هيئة الإسعاف الإسرائيلي.