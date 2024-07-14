الشرطة الإسرائيلية تحقق في إصابة مستوطنين برصاصها في هجوم الرملة

(وكالات)

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنها تحقق في احتمالية إصابة بعض المستوطنين برصاصها خلال عملية الرملة.

وصرح قائد الشرطة الإسرائيلية، أن الشرطة لا تعلم إن كان بعض الجرحى في عملية الدهس التي وقعت قرب مدينة الرملة قد أصيبوا برصاص الشرطة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الشرطة تحقق في ذلك الآن.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، إن الوضع في إسرائيل متوتر وهناك حساسية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وفي الشمال.

وأصيب 4 إسرائيليين خلال العملية التي وقعت قرب مدينة الرملة قرب معسكر تسريفين التابع لجيش الاحتلال.

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، أنه أصيب 4 إسرائيليين خلال الهجوم بينهم إصابتان بحالة حرجة.