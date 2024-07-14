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بعد مجزرة المواصي.. إضراب في مدن الضفة تنديدا بجرائم الاحتلال (فيديو)

04:27 م الأحد 14 يوليو 2024

الضفة الغربية

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(وكالات)

شهدت مدن الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، إضرابًا، من أجل التنديد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت من بين المدن التي أعلنت إضرابها مدينة جنين وطولكرم وبيت لحم، التي تشهد بشكل يومي اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال.

وجاء الإضراب بعد أن شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت مجزرتين، على منطقتين مختلفتين في المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، ومخيم الشاطئ.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيمات النازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، رغم تحديدها سابقًا منطقة آمنة تحت ذريعة تواجد قادة من حماس في المنطقة، وبلغ إجمالي الشهداء والمصابين في مجزرة المواصي أكثر من 300 شهيد ومصاب.

الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل فلسطين غزة
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