بعد المواصي.. قوات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة في النصيرات (فيديو)

(وكالات)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسة أبو عريبان التي تأوي آلاف النازحين الفلسطينيين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن المركز الفلسطيني للإعلام، استشهاد 12 فسلطينيًا وإصابة 71 آخرين، خلال الهجوم الذي استهدف المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف مدارس الأونروا والمناطق التي صنفتها في وقت سابق بـ "الآمنة" رغم التنديدات والمطالبات الدولية بوقف استهداف المدنيين داخل القطاع.

وجاءت مجزرة النصيرات، بعد ارتكاب مجزرة سابقة أمس السبت، في مواصي خان يونس من خلال استهداف خيام النازحين، واستشهاد وإصابة أكثر من 300 فلسطيني رغم تحديد المنطقة سابقًا كونها "آمنة".