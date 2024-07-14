إصابة 3 مستوطنين في عملية دهس قرب مدينة الرملة (فيديو)

(وكالات)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه وقعت عملية دهس قرب مدينة الرملة استهدفت عددًا من المستوطنين.

وقال مركز شامير الطبي، الإسرائيلي، إنه تم إصابة 4 مستوطنين خلال العملية التي وقعت قرب معسكر تسريفين التابع لجيش الاحتلال.

وأضاف المركز الطبي الإسرائيلي، أن المصابين الذين وصلوا إلى المستشفى بينهم اثنان بحالة خطيرة.