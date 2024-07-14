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BBC

مسؤول عسكري إسرائيلي: تحقيق النصر يعني الغرق بمستنقع غزة

03:45 م الأحد 14 يوليه 2024

غزة

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(وكالات)

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن اللواء الاحتياط عاموس جلعاد، قوله إن تحقيق النصر المطلق في قطاع غزة خلال الوضع الحالي يعني الغرق في "مستنقع غزة".

وقال جلعاد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يقدم أي حل عملي لليوم التالي للحرب ولم يحدد الاتجاه الذي سيسير الجيش فيه.

وأضاف عاموس جلعاد، أن نتنياهو يرسل في كل مرة فريق التفاوض ويضع خطوطا حمراء جديدة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوط تحول دون التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت تعليق مشاركتها في مفاوضات الأسرى لحين لوقف العدوان الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.

غزة إسرائيل بنيامين نتنياهو حركة حماس
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