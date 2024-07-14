الكرملين: روسيا وأمريكا لا تزال أمامهما فرصة لإيجاد أرضية مشتركة

موسكو - (د ب أ)

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا يزال من الممكن إيجاد أرضية مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يتم بذل جهود في هذا الصدد على المستويين الدبلوماسي والعسكري.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن إيجاد أرضية مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة، خلال مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين، "بالطبع هذا ممكن. لو كان ذلك مستحيلا لماتت مهمة الدبلوماسية منذ زمن بعيد. الدبلوماسيون والعسكريون هم من يقومون بالجزء الأكبر من العمل حاليا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف "نحن الآن في مرحلة مواجهة عميقة ودقيقة، وحتى الآن لا نرى حتى أي من الظروف المطلوبة للخروج من هذه الدوامة، ولكن يومًا ما سيحين هذا الوقت".

وفي سياق آخر، شدد بيسكوف على أن نتائج قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخيرة، التي استضافتها واشنطن في وقت سابق هذا الشهر، تشكل تهديدا لروسيا.

وبشأن مباحثات السلام مع أوكرانيا، أكد بيسكوف أن الظروف غير مهيأة بعد لعقد مباحثات سلام بشأن أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف "ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني أن الظروف غير مهيأة لإجراء مفاوضات بعد. علينا العمل وتحقيق الأهداف التي حددها رئيسنا فلاديمير بوتين".