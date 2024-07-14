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بعد مضايقتها على الطريق.. لبنانية تقتحم محطة بنزين وتحطم السيارات (فيديو)

03:39 م الأحد 14 يوليو 2024

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(وكالات)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة لبنانية غاضبة، قامت باقتحام محطة بنزين بسيارتها وإثارة حالة من الفوضى داخل المحطة.

ووقع الحادث في منطقة الدورة بلبنان، حيث قامت المرأة باقتحام المحطة بسيارتها بشكل سريع والاصطدام بشكل متعمد بعدد من السيارات وتعمد الاصطدام بسيارة بعينها داخل محطة البنزين.

وبحسب ما ذكرت مصادر محلية لبنانية، فإن هجوم السيدة على السيارة الأخرى جاء بعد مضايقة مالك السيارة لها على الطريق.

سيدة لبنانية لبنان محطة بنزين السيارات
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