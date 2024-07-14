مسؤولون إسرائيليون: لا توجد معلومات حتى الآن تؤكد استهداف الضيف

(وكالات)

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، قولهم إنه لا توجد معلومات استخبارية جديدة حتى الآن، تؤكد ما يتم تداوله عن اغتيال القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، خلال الغارة الجوية التي استهدفت منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد نشر معلومات أمس السبت، تفيد باستهداف الضيف، وقائد لواء خانيونس رافع سلامة، خلال العملية التي استهدفت منطقة المواصي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن الضيف يمكن أن يكون أصيب بجروح خلال العملية التي استهدفت المواصي.

من جهتها نفت حركة حماس، استهداف الضيف خلال عملية المواصي، قائلة إنه بخير ولم يتعرض لأي إصابة.