الرئيس الفلسطيني يدين محاولة اغتيال ترامب

رام الله - (د ب أ)

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد محاولة الاغتيال الغادرة التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متمنيا له الشفاء العاجل.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن عباس قوله :"ندين هذا العمل الإرهابي، ونؤكد مواقف دولة فلسطين الرافضة دوماً للعنف والارهاب والتطرف مهما كان مصدره".

وكان الرئيس الأمريكي السابق تعرض لإطلاق نار في أذنه خلال تجمع سياسي في بنسلفانيا أمس السبت، وأعلن مكتب التحقيقات الاتحادي أنه يتم التعامل مع الحادث على أنه " محاولة اغتيال".

وسحب عملاء الخدمة السرية ترامب إلى مكان آمن بعد سماع أصوات أعيرة نارية خلال التجمع. وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث ترامب وهو يرفع قبضته أثناء اصطحابه إلى خارج المنصة وأذنه ملطخة بالدماء.