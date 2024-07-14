طبيب حاول إسعاف مهاجم ترامب: ظننتها ألعابا نارية ثم اكتشفت الدماء تتدفق من رأسه- فيديو

(وكالات)

روى طبيب أمريكي، اليوم الأحد، تفاصيل الحادث أثناء تواجده في موقع حدوث الهجوم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المجمع الانتخابي بولاية بنسلفانيا.

وقال الطبيب، إنه فور وقوع الحادث كان يعتقد أن الطلقات النارية التي انطلقت من سلاح المهاجم كانت ألعابًا نارية، لكن اتضح لاحقًا أنها كانت طلقات نارية.

وأضاف الطبيب، أنه حاول التوجه إلى مطلق النار عقب إصابته من أجل تقديم المساعدة له، قائلًا للمحيطين به "أنا طبيب.. دعوني أساعده".

وأفاد الطبيب، أن الشاب مطلق النيران، تعرض لإطلاق نار في رأسه من الجانب الأيسر من قبل قوات الأمن، مضيفًا أن الدماء المتدفقة من رأسه كانت تغطي المكان وهو ما حال دون إسعافه لاحقًا.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، عن هوية مطلق النيران على الرئيس الأمريكي، ويدعى توماس ماثيو كروكس ويبلغ من العمر 20 عامًا، وهو من المنتمين للحزب الجمهوري بحسب وكالة "رويترز".