أمين عام الناتو يعرب عن شعوره بالصدمة إزاء الهجوم على ترامب

بروكسل - (د ب أ)

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، عن شعوره بالصدمة إزاء الهجوم على المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

وكتب السياسي النرويجي على منصة إكس اليوم الأحد:" أنا مصدوم من محاولة الاعتداء على الرئيس السابق ترامب"، معربا عن تمنياته له بالشفاء العاجل وعن تضامنه مع المتضررين من الحادثة.

وأضاف ستولتنبرج: "أدين هذا الهجوم" مؤكدا أن العنف السياسي ليس له مكان في الأنظمة الديمقراطية. كما أكد أن حلفاء الناتو يقفون معاً من أجل الدفاع عن الحرية والقيم.

وكان ترامب تعرض لإطلاق النار خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا مساء أمس السبت ما أسفر عن إصابة في أذنه اليمنى.

وأعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" أن ما حدث كان محاولة اغتيال حيث صرح كيفن روجيك من المكتب بقوله: "هذا المساء، شهدنا ما نعتبر أنها محاولة اغتيال ضدّ رئيسنا السابق دونالد ترامب".