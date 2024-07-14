استشهاد حارس مرمى فريق شباب خان يونس في مجزرة المواصي

(وكالات)

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، استشهاد حارس مرمى فريق شباب خان يونس شادي أبو العراج خلال المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أنه باستشهاد أبو العراج يرتفع عدد الشهداء من الرياضيين منذ هجوم قوات الاحتلال في الـ 7 من أكتوبر إلى 342 شهيدًا.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي حيث خيام النازحين الفلسطينيين رغم تصنيفها في وقت سابق منطقة "آمنة".

وأسفر قصف قوات الاحتلال لخيام النازحين لاستشهاد وإصابة أكثر من 350 فلسطينيًا.

وقالت قوات الاحتلال إنها استهدفت المنطقة لتلقيها معلومات استخباراتية تفيد بوجود قائد كتائب القسام محمد الضيف.