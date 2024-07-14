"غير مقبول".. الخارجية التركية تدين محاولة اغتيال دونالد ترامب

(وكالات)

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، "بلهجة شديدة" محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء تواجده في المجمع الانتخابي بولاية بنسيلفانيا الأمريكية.

وقالت الخارجية التركية، في بيانها إن "التدخل في السياسة الديمقراطية بالولايات المتحدة من خلال العنف والانقلابات وغيرها من الوسائل غير المشروعة أمر غير مقبول".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أدان في وقت سابق، حادث إطلاق النار الذي تعرض له ترامب، معربًا عن أمله في أن يتم التحقيق بكل فعالية من أجل تقديم المتورطين في الحادث إلى العدالة.

وأكد أردوغان على وقوف تركيا إلى جانب الشعب الأمريكي جراء الحادث الذي تمر به.

وأصيب ترامب في أذنه خلال حادث إطلاق النار الذي استهدفه بينما تم مقتل شخص آخر وإصابة اثنان إضافة إلى تحييد منفذ الهجوم.

