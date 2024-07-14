"حاولت تنبيه الأمن".. شاهد عيان يتحدث عن لحظات ما قبل محاولة غتيال ترامب (فيديو)

وكالات

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن شاهد عيان، لحادث محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب قوله، إنه حاول تنبه الأمن قبل لحظات من الحادث.

ويقول شاهد العيان، إنه رأى المسلح يتسلق السطح وأنه حاول تحذير عناصر الأمن.

وأضاف: "لاحظنا الرجل يزحف أعلى سطح المبنى المجاور لنا، على بعد 50 قدما منا.. كنا نقف هناك، ونشير إلى الرجل الذي يزحف إلى أعلى السطح".

وواصل حديثه بالقول: "يمكننا رؤيته بوضوح وهو يحمل بندقية"، مضيفا أنهم أبلغوا الشرطة في المنطقة وأن الضباط "لم يعرفوا ما يجري.