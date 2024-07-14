البرلمان العربي: إفلات الاحتلال من المحاسبة يشجعه على ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين

القاهرة - (د ب أ)



أدان البرلمان العربي وبشدة اليوم الأحد "استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وآخرها المجزرة التي قام بها في منطقة المواصي في خان يونس بقطاع غزة".

وقال البرلمان العربي، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن "استمرار كيان الاحتلال في ارتكاب المجازر وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، هو تحد سافر لكافة القرارات والقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني، ولجميع القيم الإنسانية والأخلاقية ومبادئ حق الإنسان بالحياة، وتقويضًا للجهود التي تقوم بها الدول من أجل مفاوضات التهدئة لإنهاء العدوان ووقف إطلاق النار، ويقوم كيان الاحتلال بقيادته المتطرفة بارتكاب مزيد من المجازر ولا تأبه لأي مساعي لإنهاء حرب الإبادة".

وأكد أن "إفلات كيان الاحتلال من المحاسبة والعقاب وعدم الردع يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين الأبرياء"، محملًا "المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر التي يقوم بها كيان الاحتلال وتتكرر كل يوم أمام سمع وبصر العالم وصمت دولي مخزي لهذه الجرائم، والتي يذهب ضحيتها أطفال ونساء لا ذنب لهم".

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة بـ "تحمل مسؤولياتهم والضغط على كيان الاحتلال الغاشم، لوقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر والجرائم كمجرمي حرب وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والانفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية بالقطاع".

وقُتل 90 فلسطينيا وأصيب أكثر من 300 آخرين في غارة إسرائيلية أمس السبت على منطقة المواصي المخصصة للنازحين غرب مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة ، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.