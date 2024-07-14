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BBC

الرئيس التركي يدين حادث إطلاق النار على دونالد ترامب

11:53 ص الأحد 14 يوليه 2024

رجب طيب أردوغان

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(وكالات)

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب التي وقعت في المجمع الانتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال أردوغان في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إنه يدين بأشد العبارات محاولة اغتيال الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية والمرشح الجمهوري.

وأضاف أردوغان "أتقدم بأصدق تمنياتي للسيد ترامب وعائلته وأحبائه. وأعتقد أن التحقيق في الهجوم سيتم على النحو الأكثر فعالية، وسيتم تقديم الجناة والمحرضين إلى العدالة في أقرب وقت ممكن، حتى لا يلقي بظلاله على الانتخابات الأمريكية والاستقرار العالمي".

كما أكد الرئيس التركي على "وقوف أنقرة إلى جانب الشعب الأمريكي الصديق والحليف في ظل الظروف التي يمر بها".

رجب طيب أردوغان دونالد ترامب ولاية بنسلفانيا
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