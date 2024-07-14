"نتمنى لك الشفاء العاجل".. رئيسة الوزراء الإيطالية تعلق على محاولة اغتيال ترامب

(وكالات)

علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، على محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، معربة عن تضامنها مع المرشح الجمهوري إزاء الحادث الذي تعرض له في المجمع الانتخابي.

وقالت ميلوني في منشور عبر حسابها على منصة (إكس) "أعرب عن تضامني وتمنياتي الطيبة له بالشفاء العاجل، مع الأمل في أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة من الحملة الانتخابية انتصار الحوار والمسؤولية على الكراهية والعنف".

Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti @realDonaldTrump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 13, 2024

على جانب آخر علق زعيم حزب الرابطة اليميني في إيطاليا ماتيو سالفيني بالقول "أقوى من كل شيء وكل شخص. نتمنى له الشفاء العاجل. هذا هو الرئيس الذي تحتاجه أميركا".

Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti @realDonaldTrump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 13, 2024

ءوأصيب ترامب في أذنه خلال الهجوم الذي وقع في المجمع الانتخابي في بنسلفانيا، بينما أصيب شخصان وقتل منفذ الهجوم على يد قناصة الخدمة السرية.