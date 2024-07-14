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BBC

"نتمنى لك الشفاء العاجل".. رئيسة الوزراء الإيطالية تعلق على محاولة اغتيال ترامب

11:41 ص الأحد 14 يوليه 2024

جورجيا ميلوني

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(وكالات)

علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، على محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، معربة عن تضامنها مع المرشح الجمهوري إزاء الحادث الذي تعرض له في المجمع الانتخابي.

وقالت ميلوني في منشور عبر حسابها على منصة (إكس) "أعرب عن تضامني وتمنياتي الطيبة له بالشفاء العاجل، مع الأمل في أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة من الحملة الانتخابية انتصار الحوار والمسؤولية على الكراهية والعنف".

على جانب آخر علق زعيم حزب الرابطة اليميني في إيطاليا ماتيو سالفيني بالقول "أقوى من كل شيء وكل شخص. نتمنى له الشفاء العاجل. هذا هو الرئيس الذي تحتاجه أميركا".

ءوأصيب ترامب في أذنه خلال الهجوم الذي وقع في المجمع الانتخابي في بنسلفانيا، بينما أصيب شخصان وقتل منفذ الهجوم على يد قناصة الخدمة السرية.

محاولة اغتيال ترامب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دونالد ترامب
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