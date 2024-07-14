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BBC

"عمل دنيء".. المستشار الألماني يدين الهجوم على ترامب

11:29 ص الأحد 14 يوليو 2024

أولاف شولتز

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(وكالات)

أدان المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، على حادث محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، في المجمع الانتخابي، واصفًا الهجوم بالعمل "الدنيء".

وأعرب شولتز، عن تمنياته لترامب بـ "الشفاء العاجل"، محذرًا من أن أعمال العنف تهدد الديمقراطية الأمريكية.

وأصيب ترامب في أذنه خلال الهجوم الذي تعرض له في المجمع الانتخابي، في مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا.

وقامت قناصة الخدمة السرية الأمريكية بتحييد مطلق النار في مكان الحادث.

وأغلق الطيران الأمريكية المجال الجوي في منطقة بيتل بارك بولاية بنسلفانيا حيث مسقط رأس الجاني.

أولاف شولتز دونالد ترامب مدينة بيتسبرج بنسلفانيا
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