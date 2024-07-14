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BBC

رئيس وزراء اليابان ينتقد العنف الذي يتحدى الديمقراطية

11:18 ص الأحد 14 يوليو 2024

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

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طوكيو - (د ب ا)

انتقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأحد جميع أشكال العنف التي تتحدى الديمقراطية، وذلك عقب أن بدا أنه تم استهداف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسيلفانيا.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن كيشيدا قال في منشور عبر منصة " اكس "" علينا أن نقف بحزم ضد أي شكل من أشكال العنف التي تتحدى الديمقراطية". وأضاف" أتمني الشفاء العاجل للرئيس السابق ترامب".

كما أعرب أعضاء بارزون بالحزبين الحاكم والمعارضة عن قلقهم إزاء هذا الحادث، حيث أنه أعاد ذكرى حادث اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي خلال خطاب بحملة انتخابية في 2022.

فوميو كيشيدا الديمقراطية رئيس وزراء اليابان
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